Serbia: la fascia di capitano gettata da Ronaldo finisce in beneficenza

Sarà venduta a un'asta benefica la fascia di capitano che Ronaldo ha gettato sul terreno di gioco sabato scorso a Belgrado per protesta contro il mancato riconoscimento del suo gol all'ultimo minuto di Serbia-Portogallo. Il ricavato andrà a sostegno delle cure estremamente costose di cui ha bisogno un bambino di sei mesi gravemente malato. La fascia, come riporta l'agenzia Tanjug, era stata raccolta da uno dei responsabili del servizio d'ordine allo stadio Rajko Mitic, che aveva deciso di donarla per beneficenza.