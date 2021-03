Portogallo, il ct Santos difende Ronaldo: "Resta il nostro capitano"

Il ct del Portogallo Fernando Santos difende a spada tratta Cristiano Ronaldo che, al termine del match contro la Serbia, ha lasciato il campo gettando a terra la fascia da capitano, furioso per la mancata assegnazione di un gol regolare. “Cristiano è e resterà capitano. Avrà ancora la fascia. Ronaldo è un orgoglio e un esempio nazionale. Il gesto ci avrebbe dovuto far pensare se fosse stato offensivo nei confronti dell’allenatore o dei compagni - ha spiegato Santos alla vigilia della sfida con il Lussemburgo -. Non mi sembra sia accaduto nulla del genere. Semplicemente è stato un gesto di frustrazione, assolutamente comprensibile, considerato che Cristiano è uno che vuole sempre vincere. Ha sempre dato tutto per la nazionale. Ha anche scritto un post. Nessuno dice che sia stato un bel gesto, ma sarà confermato assolutamente capitano”.