Qualificazioni mondiali: Spagna ko, l’Inghilterra vola

Sconfitta a sorpresa per la Spagna nella serata delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Gli iberici cedono 2-1 sul campo della Svezia, trafitti dai gol di Isak e Claesson dopo il vantaggio immediato di Soler. Vittorie nette per Inghilterra, 4-0 in Ungheria, e Belgio, 5-2 in Estonia con doppietta di Lukaku. Ok anche Germania, che batte solo 2-0 il Liechtenstein, e Polonia, 4-1 all’Albania. Colpaccio della Romania in Islanda: 2-0.