Qualificazioni Mondiali 2022: l'Olanda strappa il pass per il Qatar. Francia ok, pari per il Belgio

VERSO QATAR 2022

La formazione di Van Gaal batte 2-0 la Norvegia e chiude al primo posto il gruppo G. Deschamps passa 2-0 in Finlandia, Diavoli Rossi fermati sull'1-1 dal Galles

L'ultima giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022 regala il pass per il Qatar all'Olanda, che batte 2-0 la Norvegia con Bergwijn (84') e Depay (91') e chiude in vetta al gruppo G. Già sicure del primo posto, Francia e Belgio raccolgono una vittoria ed un pareggio, rispettivamente contro la Finlandia (2-0, in gol Benzema e Mbappé) e il Galles (1-1), che si guadagna i playoff così come Turchia, Ucraina e Repubblica Ceca.

GRUPPO D

Già sicura del pass per Qatar 2022, la Francia campione del Mondo in carica vince anche l'ultima partita e si impone 2-0 in casa della Finlandia, che dice addio ai playoff. Ad Helsinki, dopo un primo tempo senza reti, nel quale Lloris deve anche salvare sulla conclusione dal limite dell'area di Pukki, la formazione di Deschamps passa al 66': Benzema chiude un gran triangolo con Mbappé (assist di tacco) e batte Hradecky anche grazie alla deviazione di Vaisanen. Dieci minuti dopo, la stella del Psg archivia la pratica chiudendo una strepitosa progressione sulla destra con un imparabile destro a giro. A gioire, allora, è l'Ucraina, che passa 2-0 in Bosnia e chiude al secondo posto il gruppo D con 12 punti grazie alle reti messe a segno da Zinchenko (59') e Dovbyk (79'), che regalano agli uomini di Petrakov il sorpasso in extremis alla Finlandia, che resta a 11 e saluta il Mondiale.

GRUPPO E

Finisce 1-1 tra Belgio e Galles, con i Diavoli Rossi che chiudono da imbattuti il gruppo E e la squadra di Page già certa dei playoff che assegneranno gli ultimi tre posti dell'Europa al Mondiale. Tutte nel primo tempo le reti del match di Cardiff: De Bruyne porta in vantaggio la formazione di Martinez al 12', ma venti minuti dopo Moore fissa il risultato sull'1-1, che nella ripresa non cambia più. A passare da ripescata della Nations League è allora la Repubblica Ceca, che chiude al terzo posto a -1 dal Galles con il 2-0 all'Estonia firmato nel secondo tempo da Brabec (59') e Sykora (85').

GRUPPO G

L'Olanda rischia per 80 minuti, poi batte 2-0 la Norvegia e si garantisce la qualificazione a Qatar 2022, lasciando gli scandinavi fuori dalla competizione. La formazione di Van Gaal tiene il possesso palla e si fa vedere dalle parti di Nyland soprattutto con Depay, pericoloso più volte di testa e dal limite, e con Danjuma. La sfida si sblocca allora nel finale, con lo splendido destro sotto la traversa all'84' di Bergwijn, che sette minuti dopo regala in contropiede all'attaccante del Barcellona il 2-0 che chiude i giochi. La Norvegia saluta in virtù del 2-1 della Turchia, che passa in Montenegro e si assicura il secondo posto del gruppo G. Un successo che arriva in rimonta, con le reti di Akturkoglu (22') e Kokcu (60') che ribaltano l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Beqirai (4'). Il girone si chiude con il 3-1 della Lettonia, che con Gutkovskis, Uldrikis e Krollis batte Gibilterra, passata in vantaggio dopo 7 minuti con Walker.