Qualificazioni Mondiali 2022: debutto vincente per la Svizzera, tris alla Bulgaria

VERSO QATAR 2022

A Sofia finisce 3-1 per la formazione di Petkovic, inserita nel girone dell'Italia: decisivi tre gol nei primi 13 minuti

Inizia nel migliore dei modi il girone di qualificazione ai Mondiali 2022 della Svizzera: la formazione di Petkovic, inserita nello stesso raggruppamento dell'Italia, vince 3-1 in casa della Bulgaria. A Sofia, gli elvetici ipotecano la sfida già nei primi 13 minuti grazie ai gol di Embolo, Seferovic e Zuber, con l’ex Inter Shaqiri che serve due assist. Inutile, per gli uomini di Petrov, la rete ad inizio ripresa di Despodov (47’).

Da Sofia arriva subito un chiaro segnale all'Italia: gli azzurri, per volare direttamente in Qatar, dovranno fare i conti con la Svizzera, che impiega appena 13 minuti per battere la Bulgaria e portare a casa il primo successo nelle qualificazioni al Mondiale 2022. La partita si sblocca al 7': Ricardo Rodriguez crossa dalla sinistra e mette al centro per Embolo, che di testa firma l'1-0. Tra il 10' e il 13', invece, sale in cattedra Xherdan Shaqiri: l'ex Inter, infatti, serve a Seferovic il pallone del 2-0. Il tris, invece, arriva grazie a un'altra giocata dell'esterno del Liverpool, che scambia con Freuler e poi regala a Zuber, con la complicità del portiere di casa Ivanov, la rete del 3-0. Il terribile triplo colpo, di fatto, pone fine al match, con Seferovic che prima dell'intervallo sfiora addirittura la doppietta e il poker.

A inizio ripresa, la Bulgaria ha un sussulto d'orgoglio e, aiutata dall'errore degli elvetici, accorcia subito le distanze con il gol di Despodov, che approfitta del passaggio in orizzontale di Freuler e insacca con il destro grazie anche alla deviazione di Elvedi. A eccezione di un colpo di testa su calcio di punizione di Kostadinov al 61', però, Sommer non rischia nulla, e sono anzi gli uomini di Petkovic a sfiorare il poker con un destro dal limite di Xhaka di poco a lato. Finisce 3-1: la Svizzera conquista i primi tre punti del gruppo C e mette subito pressione all'Italia. Debutto da dimenticare, invece, per una Bulgaria che ha alzato bandiera bianca troppo presto di fronte alla superiorità dei suoi avversari.

