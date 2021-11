Qatar 2022, tutte le squadre già qualificate ai Mondiali

Sono nove le squadre già qualificate ai prossimi Mondiali in Qatar che si disputeranno dal 22 novembre al 18 dicembre 2022. La prima nazionale, essendo Paese ospitante, è stata proprio il Qatar mentre le altre passano attraverso i gironi di qualificazione tra Africa, Asia, Europa, Nord-Centro America e Sudamerica. Caso a parte l'Oceania, che non è ancora partita a causa della pandemia: le qualificazioni della OFC dovrebbero disputarsi a marzo 2022 proprio in Qatar.

Getty Images