Qatar 2022, Italia qualificata se…

La netta vittoria della Svizzera (4-0 sulla Lituania) complica il cammino dell’Italia verso i Mondiali di Qatar 2022. Gli Azzurri restano in testa al gruppo C delle qualificazioni, ma il vantaggio della Nazionale di Mancini si è assottigliato perché gli elvetici la agganciano al primo posto con 14 punti e anche perché si avvicinano per quanto riguarda la differenza reti. In attesa dello scontro diretto del 12 novembre, la differenza adesso è di +2 per gli Azzurri, che per stare tranquilli saranno costretti a vincere la partita dell’Olimpico.

Getty Images