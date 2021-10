Qatar 2022, Italia-Svizzera si giocherà all'Olimpico

VERSO QATAR 2022

Confermato lo stadio di Roma dopo il sopralluogo dei funzionari Figc

"Italia-Svizzera, gara di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar, si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma". Lo annuncia all'ANSA una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l'impianto romano, dopo il sopralluogo effettuato oggi con i funzionari della Federcalcio. Rientrato quindi l'allarme sulle condizioni del terreno di gioco dell'Olimpico, che in pochi giorni ospiterà una serie ravvicinata di partite di calcio e di rugby. Getty Images

Giovedì 4 novembre è infatti in programma la partita di Conference League Roma-Bodo/Glimt, quindi sabato 6 novembre c'è il Test Match di Rugby Italia-All Blacks e domenica 7 la gara di campionato tra Lazio e Salernitana. Evidentemente dopo il sopralluogo odierno, i funzionari della Fogc hanno valutato che lo stadio sarà in grado di garantire un manto erboso degno per giocare una partita così importante.

Del terreno di gioco dell'Olimpico nelle ultime settimane si erano lamentati entrambi gli allenatori di Roma e Lazio, José Mourinho e Maurizio Sarri.

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Qualificazioni mondiali 2022: la Svizzera batte l’Irlanda del nord 2-0