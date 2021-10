Qualificazioni Mondiali 2022: la Svizzera passa 4-0 in Lituania ma l'Italia resta avanti

VERSO QATAR 2022

La Nazionale elvetica e quella di Mancini, appaiate ora in vetta al gruppo C, si sfideranno il prossimo 12 novembre a Roma

A Vilnius la Svizzera supera 4-0 i padroni di casa della Lituania e aggancia l’Italia al primo posto del gruppo C in queste qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, con 14 punti. Una doppietta di Embolo e un gol di Steffen apparecchiano già nel primo tempo il successo degli elvetici; poker di Gavranovic al 94’. La differenza reti, al momento, premia gli azzurri: il prossimo 12 novembre a Roma ci sarà lo scontro diretto tra le due Nazionali.

Un dato è ormai assodato: comunque andrà, l’Italia non potrà staccare ufficialmente il pass per Qatar 2022 il prossimo 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma. Lo scontro diretto in vetta al gruppo C delle qualificazioni tra gli azzurri e la Svizzera, vincente stasera 4-0 in Lituania, sicuramente non potrà infatti regalare aritmeticamente il Mondiale del prossimo anno a nessuna delle due Nazionali, ora appaiate in testa al gruppo C a quota 14 punti. Anche se, in un certo senso, i campioni d’Europa avranno a disposizione due risultati su tre per restare primi nel girone dopo quel match (e quando mancherà un solo turno alla fine), stante una migliore differenza reti (+11 rispetto al +9 svizzero); primo criterio in caso di arrivo a pari punti.

Allo stadio LFF di Vilnius gli elvetici compiono quindi il proprio dovere per agganciare l’Italia. Zuber, su suggerimento di Shaqiri, si fa subito notare con un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa da Setkus. Sul fronte opposto, Lasickas tenta una conclusione di sinistro da fuori area che termina decisamente alta. Allo scoccare del quarto d’ora è Embolo a provare un destro da posizione decentrata che viene ben respinto dal portiere avversario. Alla mezz’ora, ecco la rete che sblocca il risultato: dagli sviluppi di un angolo battuto da Shaqiri, lo stesso Embolo salta più in alto di tutti e di testa realizza la rete dello 0-1. Tra il 42’ e il 45’ arriva addirittura il tris ravvicinato: prima Steffen sfrutta una palla filtrante di Schar per battere da fuori area il portiere lituano, poi Embolo fa doppietta da posizione ravvicinata. Secondo tempo di pura gestione per la Svizzera, che però tuttavia non riuscirà a incrementare di molto il vantaggio, utile (per l’appunto) per avvicinarsi alla differenza reti dell’Italia. Lo 0-4 finale, infatti, arriva solo in pieno recupero a opera di Gavranovic.

Nell’altra partita del girone la Bulgaria supera in rimonta 2-1 l’Irlanda del Nord: allo stadio nazionale Vasil Levski di Sofia, la doppietta di Nedelev (53’ e 63’) ribalta il vantaggio ospite firmato da Washington (35’). Ora, occhio al calendario: detto della battaglia al vertice tra Italia e Svizzera, il verdetto definitivo su chi andrà direttamente ai Mondiali, che si terranno tra 13 mesi, e chi andrà allo spareggio arriverà lunedì 15 novembre: Irlanda del Nord-Italia e Svizzera-Bulgaria ci diranno se eventualmente un possibile incubo del 2017 potrà materializzarsi o meno per gli azzurri.