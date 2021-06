Qatar 2022: Argentina rimontata dalla Colombia. Brasile ok in Paraguay 

QUALIFICAZIONI MONDIALI

L'Albiceleste spreca il doppia vantaggio con la Colombia. La Seleçao supera il Paraguay con Neymar e Paquetà

Quattro le partite giocate nella notte, valide per l'ottava giornata delle qualificazioni Mondiali per il Sud America. Vittoria esterna del Brasile in casa del Paraguay per 2-0, le reti della Seleçao portano la firma di Neymar al 4' e dell'ex milanista Paqueta al 93'. In campo nel Brasile anche gli juventino Danilo e Alex Sandro. Con questa vittoria la nazionale verdeoro consolida il primato nel girone sudamericano con 18 punti, frutto di 6 vittorie in altrettante partite. Nel big match della notte, Colombia e Argentina hanno pareggiato 2-2 a Barranquilla.

Albiceleste avanti di due gol nel primo tempo con l'atlantico Romero al 3' e Paredes all'8'. Nella ripresa la rimonta colombiana con un rigore dell'altro atalantino Muriel al 51' e di Borja al 94'. In classifica Argentina seconda con 12 punti, Colombia quinta con 8 punti alla pari dell'Uruguay. Proprio la Celeste del 'maestro' Tabarez non è andata oltre lo 0-0 in casa del Venezuela. Pareggio per 1-1, infine, anche tra Cile e Bolivia. Il fiorentino Pulgar porta in vantaggio il Cile al 69', il pareggio di Moreno all'81'.