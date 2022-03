Portogallo, anche Neves ko: niente playoff mondiali

Brutte notizie per il Portogallo in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo l'infortunio al ginocchio accusato nell'ultima partita contro il Leeds Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton, sarà infatti indisponibile sia per la sfida di giovedì 24 marzo contro la Turchia, sia per l'eventuale finale (martedì 29 marzo) contro la vincente tra Italia e Macedonia. Al suo posto il ct Santos, che lo aveva inserito nella lista degli otto centrocampisti, ha deciso di convocare Vitinha, classe 2000 del Porto.

Getty Images