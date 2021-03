Mondiali 2022: Germania, appello al Qatar sulla maglia: "Diritti umani"

Dopo la Norvegia, che prima della partita contro Gibilterra valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 aveva indossato una maglietta bianca con la scritta "Human rights On and off the pitch" ("Diritti umani in campo e fuori"), stasera è stata la volta della Germania, che si è unita alla protesta contro il governo del Qatar, sede della prossima rassegna iridata. "Human rights" scritto in bianco sulle magliette nere dei giocatori tedeschi prima della sfida contro l'Islanda.