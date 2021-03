Mancini applaude: "Bravi, ma dobbiamo cercare di fare più gol"

Roberto Mancini applaude l'Italia dopo la vittoria per 2-0 contro la Bulgaria: "Le partite sono tutte difficili, soprattutto quando affronti squadre come la Bulgaria che si mettono tutte dietro. Fino a quando non fai il primo gol e la sblocchi, la partita è difficile". Il ct della Nazionale è affamato di gol: "Oggi siamo stati bravi a cercare anche il terzo gol, non mi sembra che le altre vincono 7-8 a 0. È chiaro che sappiamo che la differenza reti è importante, ma speriamo di battere la Svizzera".