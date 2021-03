L'Italia inizia l'avventura mondiale con il tridente Chiesa-Immobile-Insigne

CON L'IRLANDA DEL NORD

Nella prima partita di qualificazione a Qatar 2022 c'è solo il dubbio tra Barella e Pellegrini a centrocampo

L'avventura verso Qatar 2022 inizia da Parma contro l'Iranda del Nord. Per la prima partita di qualificazione mondiale Mancini è intenzionato a schierare, nel suo solito 4-3-3 che si trasforma nelle varie fasi di gioco, Donnarumma in porta, Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri in difesa, Locatelli, Verratti e Pellegrini (o Barella) a centrocampo e il tridente Chiesa-Immobile-Insigne in avanti.

Nonostante i rientri anticipati di Cristante e Kean, che ha lasciato il ritiro per una forma di affaticamento generale legato molto probabilmente al post Covid, Mancini ha comunque a disposizione una rosa molto ampia e per vedere in campo Berardi, Belotti, Barella (o Pellegrini) e Spinazzola, nel caso la formazione fosse confermata, basterà aspettare le altre due partite di qualificazione di questa settimana destinata agli impegni internazionali. In casa Irlanda il CT Baraclough sembra orientato verso un 3-4-1-2. I giocatori più rappresentativi sono Evans del Leicester in difesa, McNair, ex Manchester United a centrocampo, mentre in attacco Washington non sarà della gara a causa di un infortunio dell'ultima ora, a prendere il suo posto sarà Magennis.

Per qualificarsi a Qatar 2022 l'Italia dovrà vincere il girone. Al mondiale andranno infatti le 10 prime degli altrettanti gruppi europei. Le 10 seconde parteciperanno invece agli spareggi. La formula, insomma, è la stessa che non ci ha visti arrivare a Russia 2018. Cambierà invece per la coppa del mondo del 2026, la prima a 48 squadre.