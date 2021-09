Kean e Raspadori, presente e futuro dell'attacco azzurro

L'ANALISI

Il ct azzurro si gode i suoi due classe 2000, protagonisti della vittoria sulla Lituania

Moise Kean e Giacomo Raspadori. Sono loro gli attaccanti azzurri del futuro, lo dice la classe 2000 sulla carta d'identità. Ma anche del presente, che adesso è quello che conta. Perché servivano vittoria e gol all'Italia per scacciare fantasmi e mugugni dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera e i gol sono arrivati dai due giovani, mandati in campo dal ct Mancini dall'inizio contro la Lituania coniugando l'esigenza di cambiare visti i numerosi forfait con la voglia di provare nuove soluzioni offensive. E ora lo scontro diretto del 12 novembre contro la Svizzera a Roma sulla strada per Qatar 2022 - anche in virtù del pareggio degli elvetici a Belfast - fa meno paura.

L'avversario era di scarso peso, d'accordo. Ma Kean e Raspadori hanno risposto alla chiamata del ct non solo con i gol - doppietta per lo juventino, una rete... e mezza per l'attaccante del Sassuolo - ma anche con l'atteggiamento e la personalità giusti. Kean è tornato a segnare con la maglia dell'Italia dopo due anni e mezzo - nel 6-0 al Liechtenstein del marzo 2019 - e soprattutto ha ritrovato l'azzurro dopo l'esclusione dalla lista dei 26 per gli Europei con una nuova maturità e l'umiltà che serve per imparare dai veterani e per crescere.

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Qualificazioni Mondiali 2022: Italia-Lituania 5-0, Kean-Raspadori show

Dal canto suo Raspadori, che ha giocato davanti al suo pubblico neroverde, ha sfruttato al meglio la sua occasione andando a segno al suo esordio da titolare e facendosi trovare sempre al centro del gioco. Giocatore a tutto campo e ottima intesa con i compagni. Mancini si gode i suoi giovani e il 37° risultato utile consecutivo (28 vittorie e 9 pareggi), record mondiale che cancella il Brasile. La prima vittoria da campioni d'Europa è arrivata e sono arrivati anche i gol. Ci hanno pensato gli attaccanti del futuro che esaltano il presente.