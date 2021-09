Italia, nel mirino il record assoluto di partite consecutive senza sconfitte

partite senza ko

Non perdendo contro la Svizzera, la Nazionale arriverebbe a 36. Ma in Brasile c'è chi sostiene che anche i verdeoro erano arrivati a tanto

Italia all'inseguimento della qualificazione ai Mondiali 2022 ma anche ad un record assoluto nella storia del calcio: quello della nazionale con più partite ufficiali consecutive senza perdere. Con l'1-1 contro la Bulgaria siamo arrivati a 35 match di fila senza sconfitte, eguagliando Brasile e Spagna: contro la Svizzera basterà un pari per entrare nella storia. Anche se dal Brasile qualcuno rilancia: anche noi siamo arrivati a 36. Getty Images

La striscia azzurra era partita il 10 ottobre 2018 con l'1-1 nell'amichevole (sotto l'egidia Fifa e quindi valide per il conteggio) contro l'Ucraina ed è ancora in corso. In mezzo - tra amichevoli, Nations League, qualificazioni agli Europei e ai Mondiali oltre ovviamente ad Euro 2020 - altre 29 vittorie e 5 pareggi, sino all'1-1 di venerdì scorso. In totale dunque 29 successi e 6 pareggi.

Ma in Brasile qualcuno ritiene che alla striscia di 36 match senza perdere della nazionale verdeoro vada inserita anche la partita del 2-2 del 27 settembre 1995 contro la Romania B. Non essendo però sfida tra due nazionali A, il regolamento Fifa vuole che non sia definita partita ufficiale e quindi non dovrebbe contare per il record: ottimisticamente allora diciamo che basterà non perdere sia stasera che mercoledì con la Lituania per chiudere la questione...