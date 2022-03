Italia, Mancini: "Pensare che sia facile ci può mettere in difficoltà"

VERSO ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

Il ct azzurro sulla sfida con la Macedonia del Nord: "Voglio allegria, gioco e pazienza"

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di RaiSport a poche ore dalla sfida contro la Macedonia del Nord valida per i playoff Mondiali. "Voglio allegria, gioco e pazienza - ha detto il ct dell'Italia - Pensare che sia facile ci può mettere in difficoltà. Dei playoff avrei fatto volentieri a meno, ma non nutro alcun timore". Sul momento della Nazionale e del calcio italiano. "Forse una volta la Nazionale era più sentita. Ma forse è decenni che non è sentita come lo era prima. Ma è inutile pensarci, ora è meglio concentrarsi sulle cose positive e su quello che potremo fare".



Il Mancio è fiducioso nei suoi ragazzi che solo pochi mesi fa ha guidato a uno storico successo agli Europei: "Siamo fiduciosi perché abbiamo dei giocatori bravi. La tensione è importante per una partita". Nel gruppo è tornato anche il capitano di mille battaglie Giorgio Chiellini. "Come esperienza e come qualità è un giocatore importante per la squadra".

La mamma "l'ho sentita ieri, mi ha detto di stare tranquillo che andrà tutto bene. Con Vialli ci conosciamo da una vita, e speriamo che la nostra amicizia duri altri 50 anni".