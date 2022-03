Esclusioni eccellenti: Belotti, Scamacca e Zaniolo in tribuna questa sera

I CONVOCATI DI MANCINI

Mossa a sorpresa di Mancini: in panchina ci va Joao Pedro

Esclusioni eccellenti per l'Italia questa sera contro la Macedonia del Nord. Mossa a sorpresa di Mancini che ha deciso di non convocare Belotti, Scamacca e Zaniolo. Tre big che alle 20.45 si accomoderanno in tribuna allo stadio Renzo Barbera di Palermo per assistere al semifinale dei playoff Mondiali. Oltre a loro esclusi dalla lista dei convocati anche Bonucci, Luiz Felipe, Sensi, Zaccagni, Biraghi e Gollini.

Per Belotti e Zaniolo si tratta di scelta tecnica da parte del ct, mentre Scamacca ha dovuto dare forfait per un risentimento muscolare accusato nei minuti finali della rifinitura di ieri al Barbera quando stava provando i tiri. In attacco dunque i cambi disponibili saranno Joao Pedro e Raspadori.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa)

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).