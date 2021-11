Italia, Mancini: "Ora testa a lunedì, facciamo la nostra partita e andiamo al Mondiale"

"Noi al Mondiale andremo, di questo sono sicuro". Sono parole che Roberto Mancini continua a ripetere da subito dopo il pareggio dell'Italia contro la Svizzera. Il rigore sbagliato da Jorginho, che avrebbe regalato certezze per la conquista del pass per il Qatar, ha lasciato delusione e amaro in bocca ma il ct azzurro non fa drammi. Via al calcolo delle probabilità e di tutte le possibili combinazioni per evitare lo spauracchio spareggi ("Ora dobbiamo andare in Irlanda del Nord e vincere e sperare che la Bulgaria faccia una partita speciale contro la Svizzera") ma in ogni caso Mancini ha solo certezze: il suo gruppo, quello che qualche mese fa è salito sul tetto d'Europa, non mancherà all'appuntamento più importante.