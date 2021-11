Italia, Mancini guarda al Mondiale: "Abbiamo ancora un vantaggio e non è poco"

QUI ITALIA

Il ct dopo la Svizzera: "In Nord Irlanda dobbiamo fare una bella partita e i gol che non abbiamo fatto stasera"

L'Italia non ha trovato il successo in casa della Svizzera e l'1-1 complica i piani di Mancini verso il Mondiale in Qatar: "Abbiamo sbagliato un rigore all'andata e uno al ritorno - ha commentato il ct a fine partita -, sono cose che capitano. Giusto che abbia calciato Jorginho, se la sentiva. La partita comunque era difficile e il gol subito ci ha condizionato, poi nel secondo tempo avremmo meritato la rete. Partiamo ancora in vantaggio...".

In Nord Irlanda servirà vincere innanzitutto, poi segnando più reti possibile per tenere sotto controllo la differenza reti generale che ora è +2 sulla Svizzera: "Faremo una bella partita e speriamo anche le reti che non sono arrivate stasera. Contro la Svizzera, rigore a parte sbagliato, ci è mancato il gol del raddoppio perché nel secondo tempo abbiamo fatto bene - ha commentato Mancini -. La prima parte di gara invece è stata sofferta e abbiamo fatto fatica".