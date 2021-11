Italia, Mancini: "Non è un gran sorteggio, poteva andare un po' meglio"

PLAYOFF QATAR 2022

Il ct azzurro: "Come noi avremmo evitato volentieri il Portogallo, anche loro ci avrebbero evitato, non c'è dubbio"

Roberto Mancini commenta il sorteggio dei playoff per il Mondiale 2022 e, seppur sorridendo, non nasconde una certa preoccupazione. "Non è un gran sorteggio, poteva andare un po' meglio - ha detto il ct azzurro - Sia noi che il Portogallo dovremo battere Nord Macedonia e Turchia ed essendo una gara secca le insidie ci sono sempre. Siamo positivi. Come noi avremmo evitato volentieri il Portogallo, anche loro ci avrebbero evitato, non c'è dubbio". Getty Images

Primo avversario la Nord Macedonia. "La Nord Macedonia ha fatto un buon gruppo di qualificazione, dovremo fare una grande partita e poi vedremo dove giocheremo la finale - ha detto in collegamento con Rai Sport -. Per noi sarà importante avere tutti i giocatori a disposizione, è la cosa più importante".

Sull'eventuale convocazione di Joao Pedro. "Non lo so, non ne abbiamo ancora discusso. E' un ottimo attaccante, ma non dimentichiamo quello che i ragazzi hanno fatto 4 mesi fa".

