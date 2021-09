Italia, Insigne: "Siamo sereni, conosciamo la nostra forza"

NAZIONALE

"Dispiace non aver vinto con la Bulgaria e la Svizzera, ma con la Lituania faremo una grande prestazione"

Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera, l'Italia non può più sbagliare con la Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, ma Lorenzo Insigne mantiene la calma. "Siamo sereni. Abbiamo creato tanto e non siamo stati precisi solo sottoporta - ha spiegato l'attaccante azzurro -. Dobbiamo stare tranquilli, perché se stiamo tranquilli facciamo un grande calcio". "Dispiace non aver vinto con la Bulgaria e la Svizzera, ma non dobbiamo dargli troppo peso - ha aggiunto -. Domani faremo una grande prestazione e faremo gol".

"Le critiche? Non ho letto i giornali in questi giorni - ha proseguito Insigne -. Non dobbiamo pensare a cosa dicono gli altri o a cosa succede fuori". "Conosciamo la forza del gruppo che abbiamo creato e non ci dobbiamo far influenzare da nessuno - ha aggiunto -. Dobbiamo rimanere concentrati, continuare a lavorare e a toglierci delle soddisfazioni".