Italia, contro l’Irlanda senza Bastoni: l’interista ha lasciato il ritiro

NAZIONALE

Il difensore nerazzurro ha avvertito un riacutizzarsi dello stesso problema che lo ha costretto a uscire nel derby

Lunedì a Belfast l’Italia si gioca l’accesso diretto a Qatar 2022 e lo farà senza Alessandro Bastoni. Dopo aver saltato il match contro la Svizzera, il difensore dell’Inter ha lasciato il ritiro azzurro per il riacutizzarsi del problema agli adduttori che lo ha costretto ad uscire durante il derby e il suo posto lo prende Gianmarco Ferrari del Sassuolo, difensore convocato ieri e che da oggi si allenerà nel gruppo capitanato dal ct Mancini: per l'Italia, dalle 12.00, allenamento al CPO Giulio Onesti Acqua Acetosa, a Roma.

Un'altra assenza pesante per Mancini, che ha già dovuto rinunciare ad otto indisponibili, ma anche l’Inter e Simone Inzaghi sono in ansia per le condizioni di Bastoni, che rientra a Milano dove il suo infortunio verrà valutato meglio nelle prossime ore: a rischio la sua presenza nel big match contro il Napoli.

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Verso Qatar 2022: l'Italia si qualifica ai Mondiali se...