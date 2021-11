Verso Qatar 2022: l'Italia si qualifica ai Mondiali se...

VERSO QATAR 2022

Con il pari dell'Olimpico azzurri e Svizzera appaiati a quota 15 punti: lunedì contro l'Irlanda del Nord a Belfast sfida decisiva

Con il pareggio per 1-1 contro la Svizzera all'Olimpico si complica il cammino dell'Italia verso il Mondiale 2022 in Qatar: azzurri ed elvetici restano a pari punti a quota 15 ma gli uomini di Mancini sono al momento a +2 nella differenza reti (13-2 contro 11-2). A questo punto sarà decisiva l'ultima gara di qualificazione, in programma lunedì sera a Belfast contro l'Irlanda del Nord. La conquista del primo posto che vale il pass diretto alla fase finale del Mondiale ed evita gli spareggi arriverebbe: in caso di vittoria con largo punteggio per mantenere una miglior differenza reti nei confronti della Svizzera, che ospiterà la Bulgaria; in caso di pareggio e gli elvetici fanno lo stesso sarebbe avanti ancora l'Italia, perché sarebbe cristallizzata la situazione attuale. Italia-Svizzera: la sfida vale un Mondiale, le foto Getty Images

Se l'Italia perde, per evitare gli spareggi, deve sperare in un ko anche della Svizzera e anche in questo caso con lo stesso scarto o al massimo uno in meno. Ma c'è anche la possibilità di una parità assoluta: se ad esempio le due squadre vincono rispettivamente 1-0 e 3-0, a quel punto sarebbe in perfetto equilibrio anche la differenza reti (14-2): il primo criterio valido sarebbe quindi il gol in trasferta nello scontro diretto, che favorisce la Svizzera. Altro caso: l'Italia vince 2-1, la Svizzera 3-0. Passano gli azzurri per il maggior numero di gol fatti a parità di differenza reti.