Figc, Gravina: "Per il Mondiale spero in due gare casalinghe. Joao Pedro? Iter ok"

LA POSIZIONE

Il presidente federale: "Conosciamo difficoltà e insidie degli spareggi, ma dobbiamo arrivarci con serenità"

"Avere la possibilità di giocare entrambe le partite in casa sarebbe meglio, se il sorteggio ci darà una mano vorremmo giocare entrambe le gare in un'unica sede". Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha le idee chiare sulle aspettative sugli spareggi di marzo per volare a Qatar 2022: "Sono tutte squadre che vanno affrontate, i playoff sono sempre insidiosi, le conosciamo le difficoltà e le insidie. Ma le dobbiamo vivere con serenità riscoprendo il senso della nostra forza", ha proseguito il numero uno della Federcalcio, aggiungendo che "sulla carta il Portogallo, in Portogallo, potrebbe essere l'insidia più importante".

Recentemente il problema azzurro ha riguardato l'attacco e per questo motivo il nome del prolifico attaccante del Cagliari, Joao Pedro è diventato d'attualità: "Sull'iter di naturalizzazione di Joao Pedro e di altri calciatori convocabili in Azzurro "il Club Italia se ne sta interessando a 360 gradi, stanno lavorando su tre posizioni e sono a buon punto. Noi risolviamo il problema formale - ha commentato Gravina - poi spetterà al ct valutare se chiamarli o no".

Un altro tema toccato dal presidente della Figc riguarda il Super Green Pass che limiterà l'accesso agli stadi solo a persone vaccinate o guarite: "Condivido l'impostazione del Governo italiano sul super green pass, è l'unica modalità per portare avanti la tutela e la difesa del nostro 75% di capienza negli stadi. In Germania c'è già qualche partita al 50% e in altri campionati è in corso una valutazione. Difendiamo il 75% e accettiamo il consiglio Draghi che invita alla prudenza", ha aggiunto Gravina.

Non vengono prese in considerazioni, invece, sanzioni a calciatori no vax come successo con il Bayern Monaco. "Dobbiamo evitare decisioni a macchia di leopardo - ha spiegato Gravina -. Se ci fosse un numero che potesse mettere a rischio la messa in sicurezza del sistema calcio chiederemmo un provvedimento ad hoc al Governo. Ma il sistema calcio ha risposto bene rispetto alla media di vaccini del paese e abbiamo chiesto a Leghe e AIC di sensibilizzare tutti. Abbiamo il 95-96% di vaccinati. Quelli che mancano prevalentemente sono calciatori stranieri con vaccini non riconosciuti".