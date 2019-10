Qualificazioni Euro 2020, Repubblica Ceca-Inghilterra 2-1: Ondrasek regala una vittoria da sogno ai cechi

VERSO EURO 2020

Si è conclusa con la vittoria per 2-1 della Repubblica Ceca sull’Inghilterra la sfida di vertice nel gruppo A valida per le qualificazioni a Euro 2020. Nel primo tempo inglesi in vantaggio dopo 5’ grazie al rigore di Kane. Il pari dei padroni di casa arriva al 9’, quando Brabec insacca di ginocchio su azione d’angolo. All’85’ il debuttante Ondrasek fulmina Pickford e consente ai suoi di raggiungere l’Inghilterra a 12 punti in testa al girone, pur con una partita in più. Repubblica Ceca-Inghilterra 2-1: highlights

Dopo 10 anni di imbattibilità nelle gare di qualificazione europee l’Inghilterra cade clamorosamente a Praga e permette alla Repubblica Ceca di sognare le fasi finali di Euro 2020. A suggellare una notte fantastica per gli uomini di Silhavy ci ha pensato, ad una manciata di minuti dalla fine, il debuttante Ondrasek, che subentrato a Schick, ha firmato una vittoria importantissima per i suoi. A Southgate non è bastato il solito Harry Kane, al settimo sigillo in queste gare di qualificazione e al 27esimo assoluto con la maglia dell’Inghilterra, per staccare definitivamente il pass decisivo per la fase finale del torneo continentale. La Repubblica Ceca ha meritato in tutto e per tutto i tre punti, dopo aver praticamente dominato la prima frazione di gioco, nonostante lo shock iniziale dovuto al rigore che Sterling si è procurato dopo una fuga a tutta velocità verso la porta difesa da Vaclik e l’atterramento da parte di Masopust. Kane piazza la palla centralmente e al 5’ è già vantaggio per la nazionale dei Tre Leoni. Passa una manciata di minuti e al 9’ la Repubblica Ceca spegne gli ardori inglesi. Su azione di calcio d’angolo Celustka spizza la palla e Brabec, possente centrale difensivo, la butta dentro di ginocchio. Gli inglesi accusano il colpo, mentre Schick e compagni gestiscono la palla e anestetizzano ogni tentativo di reazione inglese. I ritmi calano nella ripresa, quando l’Inghilterra non cambia marcia e sembra accontentarsi di un pari che avrebbe consentito un piccolo passo in più verso la qualificazione. Ma l’ingresso al 65’ del trentenne debuttante Ondrasek, attaccante che gioca negli Stati Uniti, cambia il destino del match. All’85’ fuga di Masopust sulla destra e assist nel cuore dell’area per il neoentrato che di piatto fulmina Pickford e fa urlare di gioia i suoi. In classifica ora Inghilterra raggiunta a quota 12 dai cechi, che hanno giocato però una partita in più. A 8 c’è il Kosovo mentre Bulgaria e Montenegro, con lo 0-0 dell’altra sfida del girone, hanno detto addio ad ogni speranza.