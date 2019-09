Qualificazioni Euro 2020: Mkhitarian fa volare l'Armenia, Bosnia ko. La Svizzera a valanga  

Henrikh Mkhitarian batte Edin Dzeko. La grande sfida tutta interna tra le due stelle della Roma premia l'Armenia, che batte 4-2 la Bosnia nella corsa verso Euro 2020 con il neoacquisto giallorosso protagonista assoluto: per lui due reti, un assist e un autogol procurato. Facile 4-0 della Svizzera su Gibilterra (segna anche Ricardo Rodriguez del Milan), la Romania batte a fatica Malta (1-0, decide Puscas), stecca la Danimarca: 0-0 in Georgia.

GRUPPO J

L'Armenia si mette alle spalle la sconfitta interna con l'Italia battendo in maniera autorevole e in parte sorprendente la Bosnia per 4-2. La sfida tutta giallorossa tra le due stelle della Roma Mkhitaryan e Dzeko viene vinta dal primo, che trova una doppietta che manda due volte in vantaggio l'Armenia. Il primo gol arriva al 3': cross dalla destra di Barseghyan che bucano in due (Bicakcic e un altro ex romanista come Zukanovic), Mkhitaryan dribbla il terzo (Todorovic) e realizza. Già al 13' Dzeko pareggia con un inserimento in area e tocco sotto su assisto di Gojak, ma Mkhitaryan al 66' segna ancora con una percussione inarrestabile e un bolide di destro. Al 70' pareggia ancora la Bosnia grazie alla spaccata di Gojak, ma negli ultimi minuti sono Hambardzumyan (77') e l'autogol di Loncar (95') a regalare all'Armenia la grande gioia. Ma a propiziare entrambe le azioni c'è un uomo solo: manco a dirlo, si chiama Mkhitaryan.



GRUPPO D

Un'occasione d'oro gettata alle ortiche. Non si può definire diversamente lo 0-0 raccolto dalla Danimarca in Georgia, con gli scandinavi che in questo modo falliscono l'aggancio all'Irlanda che rimane capolista solitaria del gironcino a 2 punti di distanza. La realtà è che la Georgia gioca molto bene, e addirittura domina le fasi iniziali della partita. Poi Eriksen e Delaney provano a prendere in mano le operazioni, ma il secondo fallisce due volte il gol con altrettanti colpi di testa poco convinti. Nella ripresa ci prova quindi Dolberg, ma è inevitabilmente Eriksen a costruire la più nitida occasione del match: pallone però largo di poco. La Georgia sfiora anche il vantaggio con Vako, poi nel finale è la traversa a dire di no a Gytkjaer. Ben più facile il compito della Svizzera, che battendo per 4-0 Gibilterra a Sion si riporta a -1 dai danesi. La Svizzera inizia con una traversa, poi al 37' Zakaria trova il vantaggio con un'incornata vincente. Al 43' Mehmedi raddoppia su tocco di Schar, ma la rete più bella è la terza, che arriva al 49': a segnarla è il milanista Ricardo Rodriguez, con un siluro rasoterra perfetto. Nel finale è facile il gol di Gavranovic, servito a sua volta dal solito Mehmedi.



GRUPPO F

Sono tre punti fondamentali quelli raccolti dalla Romania, che nel girone F insegue una difficile qualificazione agli Europei contro le corazzate Spagna e Svezia e un arcigna Norvegia. Anche per questo motivo è fondamentale l'1-0 di Ploiesti ottenuto contro una nazionale di Malta ottimamente messa in campo e che alla fine ha anche qualche motivo per cui lamentarsi. I padroni di casa partono inevitabilmente meglio, ma Malta tiene. Anzi: l'ex Fiorentina Tatarusanu deve compiere una prodezza su Corbolan, presentatosi in area in perfetta solitudine. Al 46' c'è quindi il gol che deciderà la partita: un gran colpo di testa di Puscas su corner di Hagi. Solo Stanciu sfiora realmente il raddoppio, mentre Malta crea due colossali occasioni: sulla prima è ancora bravo Tatarusanu su Gambin, nella seconda circostanza invece Farrugia scarica addirittura il pallone in gol. La rete però non viene convalidata per fuorigioco.