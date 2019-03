Qualificazioni Euro 2020, Belgio-Russia in diretta su Canale 20

20/03/2019

La prima giornata del gruppo I delle qualificazioni per Euro 2020 propone una sfida dal sapore mondiale: allo stadio King Baudouin di Bruxelles domani sera si sfideranno Belgio-Russia , le due grandi sorprese dei Mondiali 2018 . Dries Mertens sfida Aleksandr Golovin nel match che con grande probabilità vedrà di fronte le due favorite del girone, la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 20 alle 20:45 .

La nazionale di Roberto Martinez, attualmente prima nel ranking Fifa per nazionali, arriva all'appuntamento con diversi acciaccati, il forfait dell'ultima ora è quello di Romelu Lukaku che salterà sia la partita di domani che quella contro Cipro per un problema al piede che già lo aveva tenuto fuori da Wolverhampton-Manchester United di sabato. Niente da fare anche per De Bruyne e Witsel, sarà compito dei fratelli Hazard e del "napoletano" Mertens guidare l'attacco anche se scalpita pure Batshuayi.



La Russia dei miracoli ha avuto una battuta a vuoto nell'ultima partita di Nations League contro la Svezia ma rimane rivale temibile nonostante l'assenza di Zobnin che si è fratturato il metacarpo. Nel 3-4-2-1 a specchio con i rivali non c'è più Akinfeev - ritiratosi lo scorso primo ottobre - a difendere i pali ma Lunev, ecco Golovin (grande rivelazione a Russia 2018, oggi al Monaco)-Cheryshev a supportare il capitano Dzyuba.