Nazionale, prima volta per Luca Pellegrini. Kean e Zaniolo puniti: restano in U21

Prima chiamata per Luca Pellegrini, terzino sinistro acquistato in estate dalla Juve e lasciato in prestito al Cagliari. fuori Kean e Zaniolo, puniti per il loro comportamento di quest'estate in Under 21 e scelti ancora per la selezione giovanile, conferma per Stephan El Shaarawy, il cui trasferimento in Cina, evidentemente, non risulta penalizzante. Ecco le convocazioni del c.t. Roberto Mancini per la doppia sfida di qualificazione a Euro 2020 della Nazionale contro Armenia (giovedì 5 settembre ore 18) e Finlandia (domenica 8 ore 20.45).