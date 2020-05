Nazionale, Mancini guarda avanti: "Zaniolo potrà essere un giocatore importante"

NAZIONALE

L'emergenza Coronavirus ha rinviato i grandi eventi sportivi e Roberto Mancini guarda avanti mostrando fiducia nei giovani talenti della sua Nazionale. Soprattutto in Zaniolo. "Nicolò potrà essere un giocatore molto importante, un anno in più vorrà dire miglioramenti importanti - ha spiegato il ct -. La mia speranza è avere tutti i giocatori a disposizione e avere difficoltà nelle scelte". "In un anno possono cambiare tante cose e le squadra può ancora crescere - ha aggiunto -. Magari potremo trovare giocatori nuovi, più giovani. Alla fine può essere una cosa utile".

"E' sempre un orgoglio essere il ct della Nazionale, in questo momento ancora di più: è il simbolo di un Paese che non molla mai", ha proseguito Mancini parlando ancora del suo attaccamento alla maglia azzurra.

Poi qualche considerazione sulla ripresa del campionato. "Le difficoltà nel ripartire ci saranno, non sarà semplice. La mia speranza è che si possa tornare presto alla normalità", ha spiegato. "La mia speranza è quella di tutti gli italiani e cioè che il virus vada via in fretta - ha continuato il ct azzurro -. Anche giocare a calcio è importante, darebbe una parvenza di normalità". "Per un giocatore stare fermo così tanto tempo non è semplice, poi ognuno vuole sempre tornare a fare il suo lavoro", ha concluso Mancini.

