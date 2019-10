Maddison lascia il ritiro dell'Inghilterra per infortunio ma viene visto al casino

VERSO EURO 2020

Non bastasse la sconfitta contro la Repubblica Ceca, altri problemi in casa Inghilterra: si tratta di James Maddison. Il centrocampista del Leicester aveva lasciato il ritiro della nazionale il giorno prima della sfida di Qualificazioni ad Euro 2020 per una forma influenzale che avrebbe potuto attaccare ai compagni di squadra. Peccato che, la sera della partita, Maddison sia stato beccato ad un casino di Leicester mentre giocava a poker...

Maddison, talento che aveva già mostrato le sue qualità in Under 21, era in rampa di lancio per debuttare anche con la maglia dell'Inghilterra ma l'episodio potrebbe compromettere il futuro nelle convocazioni di Southgate. "Sappiamo che è un grande fan del poker - le parole rilasciate al Sun da un testimone al casino - ma siamo stati sorpreso di vederlo proprio mentre era in campo la nazionale".