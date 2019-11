Il Galles vola a Euro 2020, Bale provoca il Real Madrid

LA BANDIERA

Il rapporto tra Gareth Bale e il Real Madrid è ai minimi storici. Evanescente nel club ma leader e trascinatore con la Nazionale, Mister 100 milioni dopo un mese senza allenarsi a Madrid (ultima volta in campo il 5 ottobre contro il Granada) ha risposto alla chiamata del Galles e ha anche giocato 88 minuti nella sfida decisiva per la qualificazione a Euro 2020 contro l'Ungheria. Il Galles ha staccato il pass per l'Europeo grazie al 2-0 firmato Aaron Ramsey e durante i festeggiamenti Bale, assieme ai compagni di squadra, ha esposto una bandiera gallese con una scritta eloquente: "Galles. Golf. Madrid. In questo ordine". Ramsey porta il Galles all'Europeo

Bale ha provocato il suo club di appartenenza in eurovisione sbandierando le sue priorità e lo ha fatto con una bandiera che era circolata nell'ultima settimana sui social e che riprende le parole dell'ex attaccante del Real Madrid Pedrag Mijatovic, che ad ottobre si era così espresso sul gallese: "Pensa prima al Galles, poi al golf e poi al Real. Non gli ho parlato ma è ciò che mi trasmette. Non si sa mai se si può contare su di lui, se è motivato o no, se è infortunato o no... ma vedrai come migliorerà quando le nazionali si avvicineranno...".

Le parole del montenegrino sono arrivate fino in Galles, dove dei tifosi le hanno scritte sulla bandiera che è poi finita nelle mani dei giocatori, tra cui bale, che divertito l'ha mostrata durante i festeggiamenti. Già vicino all'addio la scorsa estate, quando si discuteva del suo possibile trasferimento in Cina, dopo questa provocazione la storia di Bale con il Real Madrid è ormai da considerare ai titoli di coda, anche perché nel frattempo il rapporto col 'nemico'Zidane non è certo migliorato.