Euro 2020 come Game of Thrones: "Chi salirà sul trono d'Europa?"

16/04/2019

"Un nuovo inverno è arrivato... un'unica e imperdibile edizione degli Europei di calcio sta arrivando in 12 città. Chi salirà sul trono d'Europa?". Tutto il mondo parla dei nuovi episodi della serie evento "Il Trono di Spade" e tra massacri, forze oscure e creature leggendarie, nel grande 'gioco del Trono' c'è spazio anche per il calcio: il profilo ufficiale di Euro2020 ha infatti postato un video che si ispira alla sigla e al motto della famosa serie tv riadattandolo e facendo riferimento alle 12 città (Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma, San Pietroburgo) teatro della lotta che andrà in scena tra il 12 giugno e il 12 luglio per strappare il titolo al Portogallo.