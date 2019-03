22/03/2019

Giorgio Chiellini è il capitano dell'Italia che inizia un nuovo ciclo: "E sento questo onore oltre che questa responsabilità - racconta in esclusiva a Sportmediaset.it -. La qualificazione ad Euro 2020 per noi è imprescindibile, c'è voglia di fare bene e fiducia che non si tramuta in presunzione. Abbiamo il giusto mix di gioventù ed esperienza". Il difensore parla brevemente anche di Juventus: "Niente squalifica in Champions per Cristiano Ronaldo? Non mi aspettavo nulla di diverso".