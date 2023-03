Cetilar® Nutrition, a fianco degli atleti per performance di successo

contenuto sponsorizzato

PharmaNutra presenta la nuova linea dedicata alla supplementazione e integrazione per l’atleta agonista

© Pharmanutra Impegno, disciplina e costanza. Ma non solo. Chi fa sport, ancor più se a livello agonistico, sa come nell’equazione per performance di successo un elemento fondamentale è rappresentato dalla nutrizione. PharmaNutra è un’azienda farmaceutica che da 20 anni opera nell’ambito specifico della nutrizione clinica e della medicina sportiva e oggi sbarca, con Cetilar® Nutrition, nel mondo della supplementazione e integrazione per l’atleta agonista.

Le tecnologie e i brevetti di PharmaNutra, risultato di anni di studi in ambito nutrizionale, rappresentano un nuovo approccio sicuro e efficace per supportare le esigenze dell’organismo impegnato in un’intensa prestazione sportiva.

Cetilar® è un marchio noto in ambito sportivo, grazie alla sua gamma di prodotti dedicata al benessere di muscoli e articolazioni. Dal confronto costante con gli atleti e gli staff medici delle squadre sportive, che l’azienda sostiene in qualità di medical partner, è stata sviluppata una nuova linea pensata esclusivamente per il sostegno e il miglioramento delle prestazioni sportive ad alti livelli.

All’interno dei laboratori di ricerca di PharmaNutra, guidati dal rigore scientifico e dalla forte spinta all’innovazione tecnologica, nasce infatti la nuova gamma di prodotti Cetilar® Nutrition.

La linea Cetilar® Nutrition - Concentrazione e supporto energetico durante la performance, recupero post allenamento, reintegrazione dei liquidiidratazione, supporto al sistema immunitario recovery e sonnoriposo: Cetilar® Nutrition copre tutte le esigenze dell’atleta professionista e, grazie alla sua tecnologia brevettata garantisce un migliore assorbimento e un’elevata tollerabilità dei nutrienti.

La tecnologia Ssucrosomiale®, brevettata da PharmaNutra, rappresenta infatti un delivery system innovativo, in grado di proteggere le molecole dei nutrientii minerali, aumentandone l’assorbimento e migliorandone tollerabilità e biodisponibilità.

Play Sure Doping Free - Cetilar® è inoltre sinonimo di sport pulito: tutti i prodotti Cetilar® sono infatti certificati Play Sure Doping Free, in quanto privi di qualsiasi sostanza dopante e pertanto sicuri e adatti a chi pratica sport.