Nuovo weekend ricco di sfide con i Tornei Top e il Circuito Classic. Debutta il Soncino 3x3
Nonostante l'assenza di Tornei Master nel Circuito Elite, si prevede un fine settimana ricco di appuntamenti imperdibilidi Daniele Rubini
© Estathé
Nel weekend che chiude il primo mese dedicato all'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, saranno otto i Tornei Top del Circuito Elite: Streetgames Novara (Novara, 20-28 giugno), Downtown (Aprilia, 22-27 giugno), All Star Colosseum (Roma, 23-28 giugno), GSL - Gragnano Summer League (Granano, 26-28 giugno), Livorno 3x3 (Livorno, 27-28 giugno), Soncino 3x3 (Soncino, 28 giugno), Royal Rumball (Civezzano, 27-28 giugno) e SandRimini 2026 (Rimini, 27 giugno).
Sempre nel Circuito Elite da segnalare il debutto del Torneo Top Soncino 3x3, dove sarà presente anche Estathé per colorare Rocca Sforzesca di Soncini e intrattenere il pubblico.
Non solo Top, diverse le tappe riservate al Circuito Classic: No Look Tournament (Ronchi di Campanile, 23-27 giugno), TVB - Torneo Valdarno Basket (Terranuova Bracciolini, 24-27 giugno), Street Cage (Bastia Umbra, 25-28 giugno), Amerigo (Belpasso, 26-28 giugno), Rebound (Cagliari, 26-27 giugno), BeAble 3x3 Street Event Tour (Cantù, 27 giugno), Lario Academy 3x3 (Cadorago, 27-28 giugno), Drink'N'Dunk (Torino, 27-28 giugno), Dolomiti 3x3 - Rovereto (Rovereto, 27 giugno), Street Basket Ceranova 2° Memorial Luca Bruno (Ceranova, 28 giugno).