L'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit fa tappa a Carbonara al Ticino e Urbino per due importanti tornei del Circuito Elite.

Continua l'Estathé Italia Streetbasket Circuit, che nonostante l'assenza nel weekend di tornei Master, proseguirà con diverse competizioni appartenenti ai Circuiti Elite e Classic. Protagoniste di questo fine settimana saranno le città di Carbonara al Ticino e Urbino, che ospiteranno rispettivamente il Torneo Il Campetto (20-21 giugno) e il 3x3 Città di Urbino (19-21 giugno), entrambi facenti parte della Categoria Top del Circuito Elite. In Borgo Mercantale, nella cittadina marchigiana, sarà anche presente il title sponsor dell'evento, Estathé, che offrirà intrattenimento e divertimento agli appassionati di pallacanestro e non solo.