L'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit fa tappa a Carbonara al Ticino e Urbino per due importanti tornei del Circuito Elite.

© Estathé | Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit - Perugia
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Con i Master "fermi", questo fine settimana sarà dedicato ai tornei Top del Circuito Elite e alle competizioni del Circuito Classicdi Daniele Rubini
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Continua l'Estathé Italia Streetbasket Circuit, che nonostante l'assenza nel weekend di tornei Master, proseguirà con diverse competizioni appartenenti ai Circuiti Elite e Classic. Protagoniste di questo fine settimana saranno le città di Carbonara al Ticino e Urbino, che ospiteranno rispettivamente il Torneo Il Campetto (20-21 giugno) e il 3x3 Città di Urbino (19-21 giugno), entrambi facenti parte della Categoria Top del Circuito Elite. In Borgo Mercantale, nella cittadina marchigiana, sarà anche presente il title sponsor dell'evento, Estathé, che offrirà intrattenimento e divertimento agli appassionati di pallacanestro e non solo.
Occhi puntati anche sul Torneo Il Campetto, dove la squadra vincitrice strapperà un pass per il 3x3 FIBA Challenger di Novi Sad, in Serbia, che si terrà il 19 e 20 luglio.
Non solo Carbonara al Ticino e Urbino, perché saranno diverse le città pronte ad accogliere gli eventi del Circuito Classic: Torneo Dei Bar (Fidenza, 17-21 giugno), The Cage (Scafati, 18-21 giugno), Overtime Festival FDC3x3 (Mestre, 19-20 giugno), Mugello (Borgo San Lorenzo, 19-21 giugno), Who's Got Next Siracusa (Siracusa, 19-22 giugno), Vico Basket Day (Vico Equense, 19-21 giugno), Parma Summer Games (Parma, 20 giugno), Ballerz 3on3 (Molfetta, 20-21 giugno), Aprica Hoop Summer (Aprica, 20-21 giugno), Serrada 3x3 (Serrada, 20 giugno), Geopower Tournament (Pomarance, 20-21 giugno), Roma 70 Tournament (Roma, 20 giugno), King of Braccini (Torino, 21 giugno) e tanti altri.