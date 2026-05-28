Basket, spettacolo e festa. Tutto questo è l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit

L'organizzazione della competizione - A partecipare alla manifestazione ci saranno squadre maschili e femminili, divise secondo ranking ben precisi; al maschile, infatti, le formazioni saranno suddivise in Elite, che raccoglie i punti ottenuti dal Circuito Elite (tornei Master e Top), e Classic, che raggruppa i punti conseguiti dal Circuito Classic (tornei Classic). Al femminile, invece, ci sarà un ranking unico che accumula la somma dei punti ottenuti dalle squadre dei tornei di tutte le categorie.