Basket, spettacolo e festa. Tutto questo è l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit
La formula del torneodi Daniele Rubini
© Estathé
Alba è pronta a dare il via alla sesta edizione dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, il torneo da 100 tappe che metterà di fronte le squadre più forti del nostro paese ma non solo, porterà anche divertimento e spensieratezza nelle piazze più belle d'Italia.
L'organizzazione della competizione - A partecipare alla manifestazione ci saranno squadre maschili e femminili, divise secondo ranking ben precisi; al maschile, infatti, le formazioni saranno suddivise in Elite, che raccoglie i punti ottenuti dal Circuito Elite (tornei Master e Top), e Classic, che raggruppa i punti conseguiti dal Circuito Classic (tornei Classic). Al femminile, invece, ci sarà un ranking unico che accumula la somma dei punti ottenuti dalle squadre dei tornei di tutte le categorie.
Le 16 migliori squadre maschili del ranking Elite e le 12 migliori femminili avranno poi la possibilità di accedere alle 3x3 Italia Finals, che si terranno a Riccione nei giorni 31 Luglio e 1 Agosto. Le prime 8 squadre maschili della selezione Classic si potranno qualificare per la fase finale in programma il giorno prima dell'inizio delle Finals; la prima classificata sarà automaticamente qualificata per il torneo Challenger, fissato per il medesimo giorno, che da quest'anno sarà collegato al ranking Elite, dove le 11 squadre escluse dalla qualificazione diretta alle Finals parteciperanno per strappare un pass per la fase più importante del torneo. Le prime due squadre classificate del Challenger avranno accesso alle Finals.
Al termine delle finali verranno anche distribuiti dei premi individuali, come ad esempio l'MVP (miglior giocatore e giocatrice del torneo) e il premio fair play, che incarna i valori della manifestazione. Ovviamente in ogni tappa non mancheranno tornei juniores per i bambini e il progetto SportAbili, destinato a persone diversamente abili, con Estathé pronta a distribuire gadget e a proporre attività per rendere indimenticabile questa esperienza.