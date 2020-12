Nations League, il sorteggio della fase finale in streaming su Sportmediaset.it

LA GUIDA

Oggi alle 17.30 il sorteggio della fase finale della Nations League, che Sportmediaset.it trasmetterà in diretta streaming. A Nyon (Svizzera), quartier generale della Uefa, si conosceranno le due semifinali che si giocheranno il 6-7 ottobre 2021 mentre le finali sono previste il 10 ottobre 2021. Al sorteggio parteciperanno Italia, Belgio, Francia e Spagna che hanno vinto i rispettivi gironi di Lega A. Getty Images

L'Italia è anche la candidata ad ospitare la fase finale, essendo la vincitrice del girone A1. In linea teorica anche due avversarie del gruppo azzurro, Olanda e Polonia, avevano dato l'ok all'organizzazione ma, se arriverà il via libera italiano, si giocherà a Milano e Torino.

Il sorteggio deciderà i due accoppiamenti per le semifinali, senza teste di serie o restrizioni. La squadra sorteggiata per prima sarà la squadra di casa dell'accoppiamento A, e la squadra sorteggiata per seconda sarà la squadra ospite dell'accoppiamento A. La terza squadra estratta sarà la squadra di casa dell'accoppiamento B. La fascia 1 viene svuotata e il sorteggio termina con la quarta squadra sorteggiata per essere la squadra in trasferta dell'accoppiamento B.

Se la seconda o la quarta squadra estratta è la nazione ospitante, la relativa semifinale viene cambiata in modo che la nazione ospitante sia la squadra di casa. L'accoppiamento della partita che include la nazione ospitante è considerato la semifinale 1 di mercoledì 6 ottobre; l'altro accoppiamento è la semifinale 2 di giovedì 7 ottobre.

L'UEFA annuncerà le sedi delle partite e gli orari d'inizio al termine del sorteggio.