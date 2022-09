Nations League: spettacolare 3-3 tra Inghilterra e Germania

NATIONS LEAGUE

A Wembley, i tedeschi vanno avanti 2-0 ma si fanno rimontare da Shaw, Mount e Kane: Havertz (doppietta) evita il ko a Flick

© Getty Images Si chiude in modo spettacolare il gruppo 3 della Lega A di Nations League: nello stesso girone dell'Italia, finisce 3-3 tra Inghilterra e Germania. A Wembley, gli uomini di Southgate sembrano trovare una clamorosa rimonta: Gündoğan su rigore (52') e Havertz (67') regalano lo 0-2 ai tedeschi, ma i padroni di casa la ribaltano con Shaw (72'), Mount (75') e la rete dal dischetto di Kane (83'). Ancora Havertz (87'), però, evita il ko a Flick.

LEGA A

GRUPPO 3

Si chiude in modo rocambolesco e spettacolare la Nations League di Inghilterra e Germania. Con i vicecampioni d'Europa già irrimediabilmente retrocessi in Lega B e i tedeschi impossibilitati a volare alle Final Four, a Wembley va in scena una partita ricca di emozioni, che si infiamma nella ripresa e finisce 3-3. Al 50', Maguire abbatte Musiala in area e dopo l'on-field review Gündoğan, dal dischetto, spiazza Pope, firmando il vantaggio degli ospiti. A metà ripresa, arriva addirittura il raddoppio, ed è un capolavoro di Havertz, che con il sinistro dal limite dell'area mette il pallone sotto l'incrocio dei pali. La partita sembra finita, ma la formazione di Southgate la recupera in appena tre minuti: prima Shaw insacca da pochi passi al 72' con il pallone che supera la linea prima del salvataggio della difesa di Flick, poi al 75' arriva il 2-2 con lo splendido destro di Mount, favorito da un'ottima azione personale di Saka. All'83', la rimonta inglese si completa: Schlotterbeck entra duramente in area su Bellingham e, dopo l'on-field review, Makkelie assegna il rigore per i padroni di casa. Dal dischetto, Kane non sbaglia: è 3-2. Sembra ormai pronta la festa dell'Inghilterra, ma la Germania all'87' trova il definitivo 3-3: Gnabry conclude, Pope sbaglia e favorisce Havertz, che da pochi passi trova doppietta e pareggio. L'ultima emozione è un miracolo di ter Stegen su Saka: Southgate e Flick devono accontentarsi di un punto. L'Inghilterra chiude così il gruppo 3 senza vittorie.

LEGA B

MONTENEGRO-FINLANDIA 0-2

Marcatori: 2' st Antman, 8' st Kallman

ROMANIA-BOSNIA ERZEGOVINA 4-1

Marcatori: 38' Man (R), 28' st e 41' st Puscas (R), 32' st Dzeko (B), 34' st Ratiu (R).

LEGA C

GIBILTERRA-GEORGIA 1-2

Marcatori: 19' rig. Kvaratskhelia (GE), 3' st Tsitaishvili (GE), 30' st Annesley (GI)

MACEDONIA DEL NORD-BULGARIA 0-1

Marcatore: 5' st Despodov

LEGA D

SAN MARINO-ESTONIA 0-4

Marcatori: 38' e 32' st Anier, 11' st Teniste, 21' st Sappinen

