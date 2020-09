Nations League: Repubblica Ceca-Scozia rinviata per coronavirus, anzi no

IL GIALLO

Si tinge di giallo la disputa della partita di Nations League tra Repubblica Ceca e Scozia in programma lunedì. Dopo la vittoria 3-1 contro la Slovacchia, la Federcalcio ceca aveva annunciato il rinvio, a causa di un focolaio di coronavirus che rischiava di scoppiare nella squadra, cogliendo di sorpresa i colleghi scozzesi a cui la Uefa non aveva comunicato nulla. Comunicazione ufficiale arrivata in tarda mattina: il match si gioca.

In casa Repubblica Ceca, l'allarme coronavirus era scattato in settimana. Il centrocampista del West Ham United Tomas Soucek e l’attaccante della Roma Patrik Schick sono stati costretti a saltare la partita in Slovacchia poiché in quarantena dopo essere entrati in contatto con un altro membro dello staff della nazionale che era risultato positivo al virus.

La scorsa settimana la Uefa aveva illustrato le regole in caso di in caso di positività al Covid-19, affermando che la partità verrà disputata come previsto purché la squadra abbia almeno 13 giocatori disponibili (di cui almeno un portiere). A questo punto la Scozia partirà regolarmente come previsto per Olomouc nella giornata di domenica.