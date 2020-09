Mancini: "Ragazzi straordinari, mi è piaciuta la mentalità"

ITALIA

Nonostante l'Italia non abbia concretizzato tutte le occasioni avute, Roberto Mancini è soddisfatto della prestazione contro l'Olanda ad Amsterdam "Abbiamo sofferto un po' alla fine, eravamo anche stanchi, ma potevamo fare un altro gol. Sono soddisfatto per la mentalità e la prestazione, ad Amsterdam, contro l'Olanda. I ragazzi sono stati fantastici. Col 4-3-3 stiamo andando bene. Non si vincono 11 partite di seguito senza una certa mentalità e un sistema di gioco, se vinci sempre vuole dire che hai qualcosa", ha detto il ct azzurro a fine partita.

"Tutta la squadra ha giocato bene, altrimenti non domini l'Olanda in casa sua. La squadra ha giocato un calcio perfetto, con un po' di sofferenza finale. Ma loro hanno giocato sulle palle lunghe e hanno avuto solo un'occasione in novanta minuti, con parata di Gigio. La partita è stata giocata bene come contro la Bosnia, ma contro una squadra che si chiude diventa più difficile, specie se vai in svantaggio. Abbiamo continuato su quella linea e non abbiamo fatto giocare l'Olanda. Forse abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, se si vuol trovare il pelo nell'uovo", ha aggiunto.

Sul Locatelli: "L'ho chiamato perche' penso sia bravo e puo' migliorare. Ha tante qualità".. C'è preoccupazione per Zaniolo: "Mi dispiace, spero non sia nulla di grave. A fine gara era più sereno perché non aveva grande dolore, speriamo che non sia un infortunio grave come in passato".

Dopo oltre un anno si è rivisto Chiellini: "Ha esperienza, qualità. Potrebbe ancora insegnare a tanti difensori nel mondo. Per noi è importante averlo in campo, perché è un lottatore. Sono felice che sia tornato e che sia riuscito a giocare senza problemi".