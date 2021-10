Italia, contro il Belgio non solo per l'onore

NATIONS LEAGUE

Vincere la "finalina" sarebbe importante per il ranking Fifa e per avere un sorteggio mondiale più sereno

Piegare la squadra leader numero uno del ranking Fifa e mettere subito alle spalle l'amara sconfitta di San Siro con la Spagna. L'Italia di Mancini vuole dare un senso alla "finalina" di Nations League in programma questa sera a Torino contro il Belgio, che nell'albo d'oro della manifestazione non avrà significato (il trofeo se lo contendono a San Siro Spagna e Francia), ma può tornare utile nel processo di crescita degli Azzurri.

A proposito di centravanti, dalla parte opposta il grande assente sarà Romelu Lukaku, alle prese con problema muscolare che gli impedirà di essere in campo, al pari di Eden Hazard. Anche Roberto Martinez cambierà quindi più di un interprete, con una formazione sperimentale.