Italia, Bonucci: "Szczesny? Ci siamo sfidati. Lewandowski oggi il migliore"

NATIONS LEAGUE

Leonardo Bonucci si attende molto lavoro domani sera: "Oggi Lewandowski è il migliore attaccante del mondo, avrebbe vinto il Pallone d'Oro se non lo avessero annullato. Servirà un grosso lavoro per fermarlo". Il difensore azzurro, in conferenza con Mancini verso Polonia-Italia, ammette di aver sentito Szczesny: "Mi ha detto che vogliono vincere, ho risposto che anche noi vogliamo la stessa cosa. Lui è un tipo sereno, mette tutto sul ridere e apprezzo questa cosa".

Bonucci si attende una "bella battaglia" ma questa Nazionale rispetto alla sfida di due anni fa è migliorata: "Oggi c'è più intesa e abbiamo più esperienza. Loro hanno giocatori di livello come Milik, Lewandowski e Krichowiak ma noi vogliamo continuare la striscia di risultati che abbiamo fatto e fare bene per tornare in Italia con i tre punti".

L'emergenza Covid sta tornando anche se allo stadio ci saranno circa diecimila persone: "Sarà emozionante essere nuovamente accolti dai tifosi, da noi ne entrano ancora pochi. Dispiace vivere questo momento ma grazie alla regole possiamo giocare e questa è l'unica cosa che conta".