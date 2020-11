Inter, sollievo per Lukaku. Il ct del Belgio assicura: "Sta bene"

DAL BELGIO

Risparmiato nell'ultima amichevole, Romelu Lukaku sarà completamente a disposizione di Roberto Martinez per gli impegni del Belgio in Nations League. Il centravanti dell'Inter ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime sfide: "Si sta allenando bene - ha assicurato il ct del Belgio -, ma ha bisogno di tornare ad allenarsi in gruppo. A oggi però mi sembrano tutti disponibili".

Il recupero di Romelu Lukaku dal risentimento muscolare all’adduttore sembra procedere per il meglio dunque: "Siamo soddisfatti della sessione di allenamento che ha svolto, è tutto sotto controllo. Sono ottimista".

Una buona notizia per Antonio Conte che nei giorni scorsi tra casi Covid, come Brozovic e Gagliardini, e infortuni in nazionale, come Sanchez con il Cile, ha pagato dazio alla sosta.