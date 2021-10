Fischi a Donnarumma, il padre: “Un po’ me l’aspettavo”

IL CASO

Alfonso Donnarumma ha parlato dell’accoglienza di San Siro al figlio: "Gigio è più forte di quei fischi"

“Gigio va per la sua strada senza lasciarsi condizionare da nulla. Ed è più forte di quei fischi". Alfonso Donnarumma, papà del numero uno della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a 'Repubblica' tornando sui fischi riservati al figlio dal pubblico di San Siro, stadio dove ha giocato per sei stagioni con la maglia del Milan, in occasione di Italia-Spagna 1-2 di Nations League.

"Sono cose che succedono, non c'è niente da dire. Speravo che non accadesse, anche se un po' me lo aspettavo – afferma il padre di Donnarumma, che però come fatto dal ct Mancini precisa - Gigio stava giocando in Nazionale, non in una squadra di club. La Nazionale è di tutti. Non c'è cosa più bella che fare il tifo per la maglia azzurra, al di là della passione per la squadra del cuore".

Come si sentiva Gigio dopo il match? "Era tranquillo – assicura il padre - dispiaciuto solo per la sconfitta. I fischi fanno più male a noi, come genitori, che a lui. Gigio ha le spalle larghe, ha già esperienza, ha accumulato presenze in Serie A e a livello internazionale. Anzi in questi momenti si carica ancora di più".

Domenica c’è la ‘finalina’ di Torino contro il Belgio allo Stadium: "Speriamo che non ci siano altre contestazioni, ma Gigio è sereno. Anche a Parigi si è ambientato bene, è contento e lo siamo anche noi. Va per la sua strada senza lasciarsi condizionare da nulla. Ed è più forte di quei fischi".

