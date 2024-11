Cristiano Ronaldo senza età: 910 gol in carriera e record di vittorie in Nazionale

Tra meno di tre mesi compirà 40 anni. La voglia però continua a non mancargli, e se le reti segnate in Arabia Saudita sembrano valere poco quelle in Nations League, con la maglia della Nazionale, non possono proprio essere sminuite. Cristiano Ronaldo ha messo a segno una doppietta alla Polonia con il Portogallo, nella vittoria per 5-1 della squadra di Martinez, con un rigore e una spettacolare rovesciata, arrivando alla clamorosa quota di 910 gol in partite ufficiali.