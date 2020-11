Con la Polonia per Nations e Ranking ma senza ct e con il dubbio Bonucci

A REGGIO EMILIA

D’accordo, non è l’Estonia l’avversario su cui misurare forza e ambizioni di una squadra, ma è ormai chiaro: l’Italia di Mancini riesce sempre a trovare le motivazioni per giocare al massimo e a tradurle in prestazione, anche quando si presenta in versione giovane e sperimentale. Dopo anni di vittorie di misura e prestazioni opache contro le piccole, ora a divario tecnico netto in favore degli azzurri corrisponde di solito vittoria netta, vedi appunto 4-0 all’Estonia, 6-0 alla Moldova il mese scorso, e le valanghe di gol nelle qualificazioni europee: 9 contro l’Armenia e 6+5 contro il Liechtenstein.

Il 20° risultato utile consecutivo ottenuto contro l’Estonia rafforza i primati di Mancini nei confronti dei CT degli ultimi 50 anni. E’ sua la migliore media gol: 58 reti segnate in 25 incontri fanno 2.32 a partita. Staccatissimi Valcareggi con 1,77, Sacchi 1,69, Ventura 1,68 e Trapattoni 1,54. La differenza a favore di Mancini la fanno, appunto, le goleade contro le piccole. In attesa di scoprire se saprà reggere sul lungo periodo e contro avversari di maggiore spessore, è da record anche la media punti: con 55 in 25 partite Mancini viaggia al ritmo di 2,20 punti per gara, dietro di lui Sacchi 2.13, il primo Lippi (2.10), Vicini (2,05) e Trapattoni (1.97). Numeri che raccontano la rinascita azzurra a tre anni esatti da Italia-Svezia e dalla mancata qualificazione al Mondiale. I tre punti con l’Estonia sono serviti soprattutto per difendere la posizione nel Ranking Fifa: ora con una vittoria in Nations League contro Lewandowski e compagni il ruolo di testa di serie nei sorteggi per le qualificazioni mondiali sarebbe acquisito.

Intanto la Nazionale si prepara alla gara di Nations League contro la Polonia di nuovo senza Roberto Mancini, che ieri non si era ancora negativizzato. Domenica al Mapei Stadium in panchina potrebbe esserci il bis da ct per Chicco Evani. Nell’allenamento previsto per il pomeriggio non ci sarà Pellegri (infortunato, ha lasciato il ritiro) e andranno verificate le condizioni di alcuni giocatori: Belotti, che non sembra preoccupare, Lasagna e soprattutto Bonucci, alle prese con fastidi agli adduttori. Proverà a superarli per non perdere l’appuntamento con la sua 100a presenza in Nazionale.