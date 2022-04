Una sorpresa a Portimao: Valentino Rossi torna nel paddock della MotoGP

Sabato di prove libere e qualifiche a Portimao in vista del GP del Portogallo, ma con una dolce sorpresa tra i box delle scuderie protagoniste in pista. A cinque mesi dal ritiro dal Motomondiale, Valentino Rossi è tornato nel paddock, ma questa volta non da pilota. In occasione della prima tappa europea della MotoGP, il "Dottore" ha deciso di fare visita ai suoi uomini del team Mooney VR46 che ha tanto sorpreso in questo avvio di stagione con le prestazioni di Luca Marini e Marco Bezzecchi. Per Rossi, protagonista nel GT Challenge, un ritorno ai box dal sapore speciale, con la speranza di sorridere col proprio team in questo fine settimana lusitano.