Rossi: "Sarà difficile per tutti". Dovizioso: "Serve partenza ottima"

GP ANDALUSIA

Sarà un GP d'Andalusia caldo quello che si correrà domani pomeriggio a Jerez de la Frontera, la temperatura elevata potrebbe essere un ostacolo per i piloti in pista. Lo ha ammesso Valentino Rossi che, al termine delle qualifiche, ha conquistato il quarto tempo e la seconda fila alle spalle dei più veloci Quartararo, Vinales e Bagnaia: "La situazione è al limite, guidare per 25 giri sarà una sfida per tutti". Dovizioso ha invece qualcosa da recriminare: "Purtroppo non siamo ancora abbastanza veloci". MotoGP, ancora pole per Quartararo ufficio-stampa

E' un Valentino Rossi soddisfatto del quarto posto in griglia quello pronto a scendere domani in pista a Jerez per cercare di agguantare più punti possibili nel secondo GP della stagione. Il "Dottore", che si è piazzato alle spalle del compagno Maverick Vinales e del pilota che il prossimo anno lo sostituirà sulla Yamaha ufficiale (Quartararo, ndr), ha sottolineato che anche in questo weekend l'attenzione è rivolta a nuovi setting per far rendere di più la moto: "Oggi abbiamo lavorato sulla moto, abbiamo provato un setting diverso e mi sono trovato bene. Al mattino non va male, ma vado un po' più in difficoltà nel pomeriggio e vedo comunque che è un problema per tutti".

"Oggi pomeriggio c'è stato molto caldo e la gara di domani sarà diversa e forse la più calda che io abbia mai visto. La situazione è al limite, guidare per 25 giri sarà una sfida per tutti. Inizierò da una buona posizione, il ritmo non è male ma ancora serve qualcosa per migliorare. Abbiamo del lavoro da fare, ma ciò che importa è iniziare al meglio" ha concluso il "Dottore".

DOVIZIOSO: "SERVE UNA BUONA PARTENZA"

Stato d'animo opposto per Andrea Dovizioso che con la sua Ducati partirà dal 14° posto. Il pilota forlivese, che non è riuscito a conquistare un posto in Q2, ha spiegato: "Sono stati due giorni piuttosto strani. Abbiamo lavorato molto basandoci sui dati raccolti la settimana scorsa e questo ci ha permesso di migliorare molto il feeling con la moto ed essere più costanti come ritmo di gara. Purtroppo non siamo ancora abbastanza veloci ed oggi non siamo riusciti ad entrare in Q2".

"Essere così indietro sulla griglia potrebbe essere un limite per la gara, ma con una buona partenza potremo puntare ad ottenere un buon risultato e portare a casa il maggior numero di punti in ottica campionato” ha concluso Dovi.